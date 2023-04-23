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NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию

NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию

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Фото: Global Look Press/CNP/Julia Nikhinson
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Не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в избирательном бюллетене. И вовсе не потому, что он плохо справляется на посту. Они опасаются, что он будет слишком стар, чтобы быть эффективным до 86 лет, когда истечет его возможный второй президентский срок, пишет 22 апреля The New York Times.

Политтехнолог Дэвид Аксельрод выразил обеспокоенность тем, что возраст Байдена станет как политической обузой в 2024 году, так и препятствием для успешного избрания на второй срок. Если Байден снова баллотируется, вопросы о его возрасте будут сохраняться до тех пор, пока он не сделает больше, чтобы убедить избирателей в том, что он справляется с этой работой.

Издание отмечает, что Байден дал избирателям мало шансов понаблюдать за ним, так как его отказ общаться с общественностью регулярно вызывает вопросы о возрасте и здоровье президента. Он провел меньше пресс-конференций и интервью средствам массовой информации, чем большинство его современных предшественников.

«Президенту необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и прекратить притворяться, что это не имеет значения. Те, кто наблюдает за ним непредвзято, видели сильное выступление в этом году. Его выступление 7 февраля в конгрессе разрушило попытки республиканцев изобразить его слабоумным. Со страстью, редко встречающейся в подобных выступлениях — не говоря уже о его политической истории, — Байден представил удивительно эффективную защиту своего президентства и дал предварительный обзор того, что, вероятно, станет неминуемой кампанией по переизбранию», — пишет газета.

NYT завершает материал напоминанием о том, что справка о состоянии здоровья президента США от 16 февраля не упоминала о его когнитивных способностях. Это то, что он должен обсудить публично и продемонстрировать свои способности избирателям, которые ожидают, что президент будет отражать силу нации.

«Если он снова будет баллотироваться, Байдену нужно будет четко заверить избирателей, так как многие из них видели, когда члены их семей быстро дряхлели в возрасте 80 лет. Американцы следят за тем, что говорит и делает Байден, именно так, как он просил их делать», — заключает издание.

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21 апреля телеканал CNN со ссылкой на советников американского лидера сообщил, что он может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

15 апреля газета Politico заявила: рейтинг президента США — на уровне 40%, что является предвестником его поражения на следующих выборах главы государства в 2024 году.

При этом этот показатель всего на один процентный пункт выше, чем рейтинг Дональда Трампа четырьмя годами ранее.

14 апреля Байден заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени.

11 апреля бывший президент США Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».

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