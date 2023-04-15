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СМИ предрекли Байдену поражение на выборах президента США из-за низкого рейтинга

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Рейтинг президента США Джо Байдена колеблется на уровне 40%, что является предвестником его поражения на следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом 15 апреля написала газета Politico.

«Байден еще официально не объявил, что снова баллотируется в следующем году, хотя и сказал, что планирует это сделать. Опросы показывают, что его рейтинг одобрения колеблется в районе 40%, как раз на уровне, на котором сидели некоторые из его предшественников, которым было отказано во втором сроке», — говорится в публикации.

Издание привело данные о том, что рейтинг Байдена всего на один процентный пункт выше, чем рейтинг Дональда Трампа четырьмя годами ранее.

«Глубокий анализ цифр показывает, что Байден не просто противостоит почти единодушному неодобрению со стороны республиканцев. Он также проявляет мягкость среди демократов и тяготеющих к левым взглядам демографических групп, что грозит снизить популярность его кандидатуры», — пишут авторы статьи.

В публикации отмечается, что у демократов нет энтузиазма по поводу возможного выдвижения Байдена на второй срок. По данным Politico, только 68% сторонников партии считают, что действующий президент может баллотироваться вновь.

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Накануне, 14 апреля, Байден заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени. По его словам, недавняя поездка в Ирландию убедила его в правильности своего решения.

Ранее, 11 апреля, бывший президент США Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».

Издание CNN 8 апреля сообщило о намерении Байдена отложить объявление о его участии в выборах до лета. При этом сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник, в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

10 февраля Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, отмечая при этом, что в заявлении нет какого-либо скрытого мотива.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.

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