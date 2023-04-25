Лавров заявил о невмешательстве РФ в дела США на фоне планов Байдена баллотироваться
Россия не вмешивается в дела США по поводу того, что американский лидер Джо Байден решил повторно баллотироваться на пост президента, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совете Безопасности (СБ) ООН.
«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств», — подчеркнул он.
О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок , он официально объявил ранее в этот день. Также он указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
Выборы президента США пройдут в 2024 году.
Одновременно с заявлением Байдена вице-президент Камала Харрис сообщила о своем намерении баллотироваться на второй срок.
До этого, 11 апреля, экс-президент Штатов Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Трамп сказал, что с Байденом «что-то не так».
Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.