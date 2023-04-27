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Маккарти обвинил Байдена в бездействии по отношению к экономике США

Спикер Маккарти: демократы в сенате и Байден ничего не сделали для экономики США
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обвинил контролирующих сенат демократов в бездействии относительно экономики страны. 26 апреля он заявил журналистам, что президент США Джо Байден и вовсе подводит американскую экономику к краху.

«Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга», — сказал Маккарти.

Также он призвал лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера представить свой актуальный для текущей ситуации план.

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Палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов ранее в этот день. Теперь законопроект будет рассмотрен в контролируемом демократами сенате.

Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на $1,5 трлн ранее в апреле. Документ предусматривает экономию в размере более $4,5 трлн. Также им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. В случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

Между тем 22 апреля газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США вследствие отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и Кевином Маккарти.

Некоторые демократы, как сообщают источники газеты, призывают Байдена вступить в контакт с Маккарти как можно раньше. Однако Байден на это лишь заявляет, что он открыт для двухпартийной сделки по расходам, но только после того, как законодатели санкционируют чистое увеличение потолка долга.

До этого, 17 апреля, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

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