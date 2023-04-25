Лавров заявил о провале попытки НАТО развалить Россию

Блок НАТО стремился развалить Россию, но в итоге сплотил ее. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке.

«Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что за последние годы Евросоюз (ЕС) и НАТО активно вели слияние в военных делах. Он также указал, что ЕС по сути делегировал Североатлантическому альянсу вопрос безопасности всех своих членов и гарантировал предоставление территории своих стран-членов для нужд военного блока.

Кроме того, глава российского МИД напомнил, что нерасширение НАТО на восток было не только условием РФ, но и обещанием альянса, которое впоследствии было нарушено.

«Нам это обещали несколько раз. Но тем не менее лгали, теперь это все уже знают, как лгали впоследствии про Минские договоренности и про многое другое, не краснея признавались в этом», — отметил дипломат.

Ранее, 24 апреля, на заседании СБ ООН Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений на поле боя.

В ходе этого же выступления глава МИД РФ призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.

В свою очередь постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков сказал, что попытки США организовать холодный прием российской делегации в ООН не увенчались успехом.