В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»

Попытки США организовать холодный прием российской делегации в ООН не увенчались успехом. Об этом 25 апреля заявил постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков.

«С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Рыбакова, уровень реального участия России и Белоруссии в заседании Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава организации, абсолютно не соответствует заявлениям и ожиданиям Вашингтона.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

Ранее в этот день глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации. В ходе заседания он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

За авиарейсом Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следило в общей сложности около 3 млн человек.

Накануне Штаты отказали в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. В свою очередь Мария Захарова подчеркнула, что эти действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Как сообщил Лавров 24 января, куда бы он ни поехал, коллеги из западных стран пытаются помешать. По его словам, Запад старается также заставить принимающие российского министра государства вести себя в угоду США.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.