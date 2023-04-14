В США сравнили Украину с тонущим кораблем

Утечка данных Пентагона свидетельствует о том, что корабль Украины тонет. Об этом 13 апреля написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Журналист привел цитату, которую приписывают Бенджамину Франклину: «Небольшая течь потопит большой корабль». Он призвал американских чиновников серьезно отнестись к этой мудрости.

«Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль. <…> Все эти «небольшие расходы» выделяемые на Украину продолжают увеличиваться, по состоянию на январь Киеву выделили более $75 млрд и еще гораздо больше на военные нужды», — указывает Девлин.

Он считает, что просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона документы показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится всё более маловероятной».

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что украинские чиновники возмущены пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах Пентагона.

10 апреля бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений, а Киеву, как сообщал телеканал CNN, «пришлось поменять свои военные планы».

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Он предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.

Между тем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 апреля заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил ложь Украины о переносе контрнаступления на лето.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.