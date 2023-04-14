Военный эксперт назвал «управляемой» утечку документов Пентагона

Утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, вообще, это управляемая утечка, подготовленная спецслужбами США, и, собственно говоря, управляемую утечку организовать достаточно просто. Нужно хорошо знать личный состав подчиненных, знать людей, которые, скажем, могут такие документы якобы украсть, и разместить где-то на порталах интернета, в данном случае фанатов игрового клуба», ― сообщил эксперт.



По его словам, 21-летнего офицера Национальной гвардии, распространившего документы, спецслужбы использовали втемную, а сам молодой человек якобы об этом не догадывался.



Кнутов считает, что утечка является частью спецоперации властей США с целью введения в заблуждение ряда государств.

Ранее в этот день агенты Федерального бюро расследования (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провели обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Глава минюста США Меррик Гарланд также подтвердил информацию об аресте Тейшейры.



Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Ожидается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение в Вашингтон.



По данным The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Газета The Washington Post 12 апреля написала, что утечки секретных документов администрации США мог осуществить молодой человек, якобы работающий на военной базе. Как утверждает издание, документы в течение нескольких месяцев распространялись в закрытом чате в мессенджере Discord. Один из участников группы рассказал газете, что секретные материалы выложил пользователь с ником OG. Он утверждал, что является работником военной базы, не уточняя, какой именно. Предполагается, что ему чуть больше 20 лет.

В свою очередь, телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).