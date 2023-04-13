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Белый дом пообещал продолжать поддержку Украине

Белый дом: США продолжат оказывать поддержку Украине для ее безопасности
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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
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США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий. Об этом 13 апреля заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как отметила пресс-секретарь, страны НАТО и Запад уже продемонстрировали сильное сотрудничество и приверженность обеспечить Украину всем необходимым в случае, когда речь идет о помощи в сфере безопасности и обеспечении возможностей для ведения боевых действий.

«Это то, что мы видели, и это наша приверженность. И США продолжат быть привержены украинскому народу и делать всё, что возможно, чтобы убедиться, что у них есть помощь на поле боя», — указала Жан-Пьер на пресс-конференции.

Мероприятие для журналистов проводилось совместно с представителем Совета национальной безопасности США Амандой Слоат, его трансляция велась на сайте Белого дома.

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Ранее, 12 апреля, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с Fox News подтвердил наличие «небольшого количества» американских спецназовцев в посольстве США на Украине. По словам Кирби, их работа заключается в контроле над ввозом и вывозом американской помощи Украине, а не в участии в военных действиях.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона, на встрече обсуждались приоритеты помощи в области безопасности, такие как противовоздушная оборона (ПВО) и артиллерия, а также обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 апреля Шмыгаль также встречался с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. По итогам встречи было объявлено, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который вошли 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

Тогда же глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что западные государства, в частности США, намерены оказывать материальную помощь Украине, пока это необходимо. Кроме того, министр напомнила, что Международный валютной фонд (МВФ) согласовал пакет помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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