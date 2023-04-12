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В Белом доме подтвердили наличие американского спецназа на Украине

Представитель Белого дома Кирби: на Украине есть американский спецназ, но он не участвует в СВО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Camilo Freedman
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Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с Fox News в среду, 12 апреля, подтвердил наличие «небольшого количества» американских спецназовцев в посольстве США на Украине.

Он отказался называть точные данные по силам специального назначения в Киеве, однако подчеркнул, что в здании дипмиссии они действительно присутствуют совместно с военным атташе. По словам Кирби, их работа заключается в контроле над ввозом и вывозом американской помощи Украине, а не участии в военных действиях.

«Значит, они прикреплены к этому посольству и к этому атташе по вопросам обороны», — заключил представитель Белого дома.

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Ранее в этот день газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, заявила, что большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Всего на Украине около 100 бойцов из стран — членов альянса. Спецназовцев США из общего количества 11.

12 апреля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал утечку документов. По его словам, коллективная война НАТО против России и Украины ведется еще с 2014 года.

Двумя днями ранее, 10 апреля, обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен заявил, что отправка американских солдат на территорию Украины будет означать эскалацию конфликта.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

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