Отправка военных США на Украину спровоцирует эскалацию конфликта, написал 10 апреля обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

Соответствующим образом он прокомментировал утечку американских секретных материалов, в которых описывается состояние украинской армии и планы американской стороны и Североатлантического альянса по ее укреплению.

«Среди выявленных подробностей — девять из двенадцати «надежных в бою» украинских бригад, готовящихся к предстоящему наступлению, полностью обучены и оснащены НАТО. Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО. Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен», — отметил Ливен.

Американский конгресс и общественность, а также общественность союзников по НАТО никогда не были проинформированы о том, что какие-либо солдаты США и альянса находятся на территории Украины, указал автор статьи. Он также отметил, что данная часть оказавшейся в Сети секретной информации «поднимает серьезные вопросы законности и демократической подотчетности, которые должны расследовать западные правительства».

Как написала 11 апреля газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Между тем еще 10 марта американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил, что ввод военного контингента НАТО на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну. Он посоветовал западным странам несколько раз подумать, прежде чем отправлять своих солдат на Украину.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.