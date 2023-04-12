Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Общество
Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса
Мир
В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном
Мир
В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск
Мир
Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем
Мир
Глава МВФ Георгиева усомнилась в значимости конфликта на Украине
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году
Мир
Молдавский депутат выступил против вступления страны в НАТО
Мир
Премьер-министр Украины назвал сроки начала контрнаступления ВСУ
Мир
США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных
Сюжет:

Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину

Responsible Statecraft: отправка военных США на Украину может спровоцировать эскалацию
0
Фото: Global Look Press/Armin Weigel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отправка военных США на Украину спровоцирует эскалацию конфликта, написал 10 апреля обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

Соответствующим образом он прокомментировал утечку американских секретных материалов, в которых описывается состояние украинской армии и планы американской стороны и Североатлантического альянса по ее укреплению.

«Среди выявленных подробностей — девять из двенадцати «надежных в бою» украинских бригад, готовящихся к предстоящему наступлению, полностью обучены и оснащены НАТО. Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО. Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен», — отметил Ливен.

Американский конгресс и общественность, а также общественность союзников по НАТО никогда не были проинформированы о том, что какие-либо солдаты США и альянса находятся на территории Украины, указал автор статьи. Он также отметил, что данная часть оказавшейся в Сети секретной информации «поднимает серьезные вопросы законности и демократической подотчетности, которые должны расследовать западные правительства».

Неуловимые истребители: страны НАТО не пообещали Киеву самолеты
Чем закончилось девятое заседание в формате «Рамштайн»

Как написала 11 апреля газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. По его словам, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Между тем еще 10 марта американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил, что ввод военного контингента НАТО на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну. Он посоветовал западным странам несколько раз подумать, прежде чем отправлять своих солдат на Украину.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023