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В ГД отреагировали на участие спецназа Британии в военных действиях против РФ

Депутат Хамзаев о спецназе Британии на Украине: западные страны просто обнаглели
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Фото: Global Look Press/1st Lt. Kaitlyn Danner
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев 12 апреля прокомментировал новость газеты The Guardian со ссылкой на слитые данные Пентагона о том, что большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами.

«Это разоблачение — это то, о чем мы долгое время говорим, что американцы, британцы, французы, немцы и другие европейские страны ведут сегодня агрессивную форму войны на уничтожение Украины и России именно на территории Украины. Это давно началось, еще до 2014 года. Это давняя и сложная тактика США. Британцы, американцы, французы просто обнаглели, они ведут диверсионную войну против России на территории Украины», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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По информации The Guardian, в феврале – марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании.

Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

24 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные военные являются легальной целью и подлежат уничтожению в рамках спецоперации на Украине.

В январе военный аналитик Александр Михайлов рассказал «Известиям», что совместно с Вооруженными силами Украины в зоне проведения РФ специальной военной операции работают наемники как минимум из 50 государств.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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