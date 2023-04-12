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Глава Пентагона обсудил с премьером Украины связанные с ПВО и артиллерией вопросы

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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Министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом 12 апреля сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Они обсудили приоритеты помощи в области безопасности, такие как противовоздушная оборона (ПВО) и артиллерия, а также обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также согласились с важностью обеспечения подотчетности помощи в области безопасности», — говорится в заявлении для журналистов.

Также отмечается, что Остин поделился ключевыми целями следующего заседания контактной группы по обороне Украины. Он подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется.

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Ранее в этот день Остин прокомментировал заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления. Он отметил, что у Киева есть возможности наступать.

12 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах написала, что операция была отложена из-за медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Утечка документов в США еще больше осложнила ситуацию, так как в них содержалась информация о состоянии украинских войск и их возможностях, включая недостатки в средствах ПВО, указывают авторы.

Днем ранее Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, а не весной, как планировалось раньше. Он объяснил это отсутствием давления со стороны Запада и необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

В тот же день Шмыгаль встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. По итогам встречи было объявлено, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который вошли 21 тыс. автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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