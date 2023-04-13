Politico указала на недовольство украинских чиновников пессимизмом США

Украинские чиновники возмущены пессимизмом военно-политического руководства США в оценках шансов на успех украинского контрнаступления, приведенных в секретных документах, просочившихся в Сеть после утечки данных Пентагона. Об этом 13 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Украинские чиновники вне себя из-за утечки закрытых документов разведки США, некоторые из которых носят гриф «совершенно секретно», — говорится в публикации.

Как отметил источник газеты, киевских чиновников раздражает не столько оценка готовности и стойкости Вооруженных сил Украины (ВСУ) или замечания о нехватке вооружения, в том числе ракет противовоздушной обороны (ПВО), сколько пессимизм в отношении шансов ВСУ на захват значительных территорий.

Politico сообщила, что несмотря на заявления о взаимном доверии между Вашингтоном и Киевом, данные из опубликованных документов говорят о росте недоверия к украинской власти на уровне Пентагона и Совета национальной безопасности США.

Кроме того, один из украинских командиров сообщил изданию, что Украина не делится с США всей информацией о контрнаступлении ВСУ.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

11 апреля министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Между тем, 13 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку для ведения боевых действий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 апреля заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил ложь Украины о переносе контрнаступления на лето.