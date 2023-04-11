Экс-сотрудник ЦРУ указал на неправильную оценку США ситуации на Украине

Неправильная оценка Вашингтоном ситуации на Украине может обернуться против США. Об этом 10 апреля заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну», — сказал он.

По словам Макговерна, утечка секретных документов Пентагона по Украине показала, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин лгали насчет возможностей украинских войск.

Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ отметил успехи Вооруженных сил России в боевых действиях и допустил, что уже через месяц Москва сможет занять позиции, которые вынудят Киев и их союзников пойти на мирные переговоры.

Ранее в этот день бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди допустил, что утечка документов могла быть организована «диссидентом», не согласным с политикой администрации президента США Джо Байдена.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений, а Киеву, как сообщал телеканал CNN, «пришлось поменять свои военные планы».

8 апреля газета The New York Times написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в воскресенье, 9 апреля, сообщила, что министерство обороны предприняло «межведомственные усилия» для оценки последствий утечки данных.