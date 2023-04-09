NYT рассказала об ухудшении положения США на мировой арене из-за утечки разведданных

Доверие союзников к США сильно пошатнулось после инцидента со утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

Как рассказал собеседник, процесс обмена информаций разведывательного характера базируется на доверии между сторонами и гарантиях, что переданные сведения будут храниться в секрете.

«Утечка уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты. Изучив документы, высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными», — говорится в материале.

Кроме того, инцидент со слитыми данным может навредить дипломатическим отношениям другими способами. Как показали материалы, разведывательная деятельность США ограничивается не только Россией и Украиной. Пусть этот факт и не является чем-то удивительным для других государств, но его обнародование так или иначе усложнит диалог с партнерами.

8 апреля стало известно, что минюст США начал расследование утечки засекреченных документов Пентагона, которые касаются боевых возможностей Украины, ее поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Часть важных документов была подготовлена зимой для американского генералитета.

Ранее в тот день The New York Times сообщила о новой утечке секретных документов Пентагона, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Отмечалось, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Слитые данные включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

6 апреля сообщалось, что в Пентагоне начали расследование первой утечки секретных документов, которые касались засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины. Отмечалось, что документы содержали информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, но конкретных боевых планов не приводилось.

О предполагаемом наступлении националистов, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.