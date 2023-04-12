Авиакомпании попросили бронировать места для перелетов участников СВО

Минобороны попросило авиакомпании бронировать по пять–шесть мест на рейсах в летний сезон 2023 года для перевозки военнослужащих — участников спецоперации по защите Донбасса к местам отпуска. Об этом говорится в телеграмме за подписью замглавы Росавиации Владимира Потешкина, направленной главам организаций в начале апреля (есть у «Известий»).

В документе уточняется, что такая бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до вылета самолета. Росавиация попросила перевозчиков прислать списки маршрутов, на которых они смогут предоставить такие брони, говорится в документе.

Отдельной апрельской телеграммой Росавиация сообщила об обращениях военнослужащих в Минтранс по вопросам продажи билетов и обслуживания в аэропортах. Регулятор попросил перевозчиков организовать работу с военными в приоритетном порядке. Особое внимание необходимо уделить имеющим ограничения жизнедеятельности, а также тем гражданам, кто следует на лечение или после него.

Источники в авиакомпаниях рассказали, что перевозчики готовы бронировать места, но боятся лишиться части выручки в случае, если военнослужащие будут пропускать рейсы по каким-то причинам. Не проработан пока и конкретный механизм бронирования таких мест, не введена законодательно новая категория льготников — участников СВО, сообщили «Известиям» в авиакомпании «Ираэро».

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Военным — билет: авиаперевозчиков просят бронировать места для участников СВО