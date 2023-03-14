Политолог предсказал долгую и жесткую борьбу за Артемовск

Действия президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что борьба за Артемовск (украинское название — Бахмут) будет долгой и жесткой. Такое мнение во вторник, 14 марта, в беседе с «Известиями» выразил политолог Юрий Светов.

Ранее во вторник сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ). Вместе с тем еще 20 декабря Зеленский на территории этого предприятия награждал военных.

Эксперт сравнил борьбу за город с ситуацией в Мариуполе.

«Там тоже были ожесточенные бои: сколько было трудов с взятием завода «Азовсталь». Все эти заводы в Донбассе были построены в советскую эпоху с огромным запасом прочности на случай всякого рода чрезвычайных происшествий, и в том числе у них глубокие подземелья. Поэтому этот завод в какой-то мере есть аналогия с Мариуполем — приходится «выкуривать» оттуда Вооруженные силы Украины», — подчеркнул Светов.

По словам политолога, для того чтобы солдаты украинской армии, находящиеся на территории города, остались живы, требуется разрешение Зеленского на капитуляцию. Однако этого не произойдет, считает эксперт, поскольку президенту Украины нужно «предъявить Западу победу и убедить его в том, что поставки оружия работают».

«И поэтому он предпочтет погубить этих людей там и потом хвастаться героическим сопротивлением. Но он не согласится на то, чтобы сохранить жизни людям. А сам он не получит выгоды, на которую рассчитывает. И это говорит о том, что борьба за Бахмут будет долгой и жесткой», — заключил Светов.

Ранее 14 марта Зеленский провел заседание украинского командования, на котором было решено продолжить оборону Артемовска. Ситуацию на востоке он назвал «очень болезненной».

Также Зеленский заявил, что в Артемовске решается будущее Украины. Также он сообщил о решении кабмина увеличить расходы на оборону, деньги будут направлены на обеспечение солдат и закупку оборонного оборудования, в том числе дронов.

Также во вторник один из сотрудников ЧВК «Вагнер» уведомил о провале обороны войск Украины под Артемовском. По его словам, на артемовском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно качественно организована оборона, но на некоторых участках она «проламывается» за несколько дней под натиском армии РФ.

12 марта командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.