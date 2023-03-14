Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске

Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Информацию об этом подтвердил источник «Известий».

Вместе с тем еще 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский на территории этого предприятия награждал военных.

АЗОМ построили в 1954 году, это бывший завод цветной металлургии имени Э.И. Квиринга. Занимает значительную часть территории в центре Артемовска. Предприятие строили с учетом возможного ядерного конфликта, поэтому там есть сеть подземных коммуникаций.

Накануне сообщалось, что российские войска перерезают пути подвоза новых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск.

12 марта командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

За несколько дней до этого сообщалось, что российские войска накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда украинские солдаты попытались отступить и покинуть Артемовск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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