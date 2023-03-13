Российские силы отрезают пути провоза резервов в Артемовск

Российские войска перерезают пути подвоза новых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом 13 марта в беседе с агентством «РИА Новости» рассказал сотрудники ЧВК «Вагнер».

Он пояснил, что российские войска на данный момент приближаются к железной дороге, по которой командование ВСУ перебрасывает основные подкрепления в Часов Яр.

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в 3 км железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск)», — пояснил он.

По словам собеседника агентства, подразделения ВС РФ на данный момент движутся северо-западнее Артемовска, отрезая автомобильные пути снабжения отрядов ВСУ.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal отметила факт того, что ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за отсутствия дорог для эвакуации раненых. По информации издания, потери ВСУ усилились из-за того, что мощеные дороги оказались недоступны для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. При этом альтернативные грунтовые дороги непроходимы для большинства колесных транспортных средств.

Ранее в этот день командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной. По его словам, ВСУ продолжают сопротивление.

12 марта командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

РФ продолжает специально военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинскими военными.

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