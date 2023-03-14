В офисе Зеленского сообщили о решении продолжать удерживать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание украинского командования, на котором решено продолжить оборону Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 14 марта говорится в сообщении на его сайте.

По данным офиса Зеленского, он во вторник находился на связи с разведкой и командующими. Ситуацию на востоке он назвал «очень болезненной».

«Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что в Артемовске решается будущее Украины. Также он сообщил о решении кабмина увеличить расходы на оборону, деньги будут направлены на обеспечение солдат и закупку оборонного оборудования, в том числе дронов.

Также во вторник один из сотрудников ЧВК «Вагнер» уведомил о провале обороны войск Украины под Артемовском. По его словам, на артемовском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно качественно организована оборона, но на некоторых участках она «проламывается» за несколько дней под натиском армии РФ.

Ранее, 12 марта, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году.

За несколько дней до этого сообщалось, что российские войска накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда украинские солдаты попытались отступить и покинуть Артемовск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.