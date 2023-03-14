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Зеленский связал будущее Украины с Артемовском

Зеленский заявил, что в Артемовске сейчас решается будущее Украины
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Будущее Украины зависит от Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил украинский президент Вадимир Зеленский.

«Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее», — приводятся слова украинского лидера на его сайте.

Кроме того, Зеленский сообщил о решении правительства Украины увеличить расходы на оборону, деньги будут направлены на обеспечение солдат и закупку оборонного оборудования, в том числе дронов.

«Это не пригород — это уже Бахмут»
Российские силы продолжают выбивать украинских боевиков из одного из важнейших городов Донбасса

Ранее, 14 марта, один из сотрудников ЧВК «Вагнер» уведомил о провале обороны войск Украины под Артемовском. Стало известно, что на артемовском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно качественно организована оборона, но на некоторых участках она «проламывается» за несколько дней под натиском Вооруженных сил России (ВС РФ).

Накануне издание INews написало, что в рядах боевиков ВСУ в Артемовске наблюдаются пессимистичный настрой и критическое отношение к командованию. Также есть вероятность окружения города, а это приведет к большим потерям и подорвет планы начать контрнаступление.

1 февраля член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик назвал в беседе с «Известиями» будущее Украины как суверенного государства туманным и неопределенным. Суверенитет этой страны и ее государственность «растоптаны и брошены киевским режимом к ногам США и их союзников», пояснил российский депутат. Так он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что киевские власти вряд ли смогут сохранить независимость и суверенность страны.

Месяцем ранее экс-советник двух украинских лидеров Олег Соскин назвал Зеленского неопытным руководителем, который наивно верит в обещания стран Запада восстановить страну. Экономист сказал, что Украина — «страна-лузер», отметив депрессивность государства. По мнению Соскина, в разговорах об улучшении ситуации в стране до 2023–2024 годов никакого смысла нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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