Будущее Украины как суверенного государства давно выглядит весьма туманно и неопределенно, потому что суверенитет этой страны и ее государственность «растоптаны и брошены киевским режимом к ногам США и их союзников». Об этом 1 февраля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина вряд ли сможет сохранить независимость и суверенность.

«Орбан озвучил справедливые вещи, о позиции Венгрии было заявлено давно, эта страна не намерена была подкидывать «помощь» Украине и облекать ее в «благотворительность» ради завершения конфликта, потому что эта «помощь» приводит лишь к эскалации. Но страны Запада делают вид, что этого не понимают, как не понимают и того, что сами, принимая сторону Украины, всё глубже погружаются в конфликт», — сказал Белик.

Депутат добавил, что «европейцы — именно простые граждане, а не заглядывающие в рот Вашингтону западные политики — устали от украинского конфликта», они боятся быть втянутыми в противостояние.

«Европу и так сотрясают энергокризис и другие последствия антироссийских санкций, европейцы выходят на митинги против поставок оружия, но политики их не слышат и слушают команды из-за океана», — сказал он.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет. Он отметил, что Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, не оставляя без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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