Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет. Об этом в среду, 26 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что не прекращаются попытки реализации цветных революций, активно используется карта национализма и экстремизма, а также разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ.

«Чего они добиваются — те, кто это делает — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь», — сказал российский лидер, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как указал Путин, Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, не оставляя без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. По его словам, страна стала колонией США, а приказы Киеву отдаются из Вашингтона.

За день до этого депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. По его словам, Штаты являются сторонниками конфликта на Украине, тем самым укрепляя доллар и свое мировое лидерство.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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