В Госдуме заявили о выгоде для США от конфликта на Украине

США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. Об этом 25 октября заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Таким образом он прокомментировал новость Le Point о том, что президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым, чтобы Вашингтон сел за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

«США, думаю, что не согласятся. За счет этих военных действий США укрепляют доллар, укрепляют свое мировое лидерство, зачем им прекращать эти военные действия? Очевидно, что им это не надо. Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — приводит слова Федорова «Дума ТВ» для «Известий».

21 октября стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Согласно заявлению Пентагона, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Президент РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом, отметив, что платформы для диалога пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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