Реклама
Прямой эфир
Армия
Стремоусов заявил о стабильной ситуации на херсонском направлении
Интернет
Мессенджер WhatsApp заработал после сбоя
Армия
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Мир
Макрон попросил папу римского обсудить с Путиным ситуацию на Украине
Политика
В Кремле назвали глупостью идею стены на границах России и Евросоюза
Мир
США рассматривают возможность отправки на Украину ЗРК HAWK
Мир
Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию замороженных российских активов
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником
Мир
Премьер Новой Зеландии не смогла долететь до Антарктиды из-за непогоды
Мир
Турция попросила о скидке на российский газ у «Газпрома»
Армия
Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
Мир
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании
Сюжет:

В Госдуме заявили о выгоде для США от конфликта на Украине

Депутат Федоров: США выгодны военные действия на Украине
0
Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. Об этом 25 октября заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Таким образом он прокомментировал новость Le Point о том, что президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым, чтобы Вашингтон сел за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

«США, думаю, что не согласятся. За счет этих военных действий США укрепляют доллар, укрепляют свое мировое лидерство, зачем им прекращать эти военные действия? Очевидно, что им это не надо. Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — приводит слова Федорова «Дума ТВ» для «Известий».

21 октября стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Уточнялось, что были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Согласно заявлению Пентагона, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ «не желает участвовать в значимой дипломатии, а продолжает действовать в противоположном направлении».

Президент РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом, отметив, что платформы для диалога пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022