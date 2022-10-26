Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала «виражами демократии» отзыв письма конгрессменов США об Украине
Наука
Экспресс-система для диагностики гепатита появится в 2023 году
Политика
Правительство РФ поддержало законопроект о статусе ветерана для добровольцев СВО
Мир
Воздушная тревога объявлена на большей части Украины
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Петербурге
Мир
На запорожском направлении началась перегруппировка сил ВСУ
Наука
Ученые создали ДНК-роботов для обнаружения вирусов
Культура
Петербургский Дом музыки привез в Минск программу «Посольство мастерства»
Мир
Более 30 человек убиты в результате межплеменной драки в Папуа — Новой Гвинее
Мир
СМИ заявили о стремлении Макрона унизить Шольца
Общество
В Москве и области до конца недели не будет снега
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России
Сюжет:

В Госдуме заявили о потере способности Украины существовать как государство

Спикер Госдумы Володин: Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство
0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. Об этом в среду, 26 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) управляются Пентагоном», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин отметил, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, например выплачивать зарплаты и пенсии. По его словам, финансовая система страны разрушена.

«Более $100 млрд долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — подчеркнул спикер Госдумы.

Днем ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. По его словам, Штаты являются сторонниками конфликта на Украине, тем самым укрепляя доллар и свое мировое лидерство.

18 октября журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Вашингтона усиливалась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022