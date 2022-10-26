В Госдуме заявили о потере способности Украины существовать как государство

Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. Об этом в среду, 26 октября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) управляются Пентагоном», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин отметил, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, например выплачивать зарплаты и пенсии. По его словам, финансовая система страны разрушена.

«Более $100 млрд долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — подчеркнул спикер Госдумы.

Днем ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. По его словам, Штаты являются сторонниками конфликта на Украине, тем самым укрепляя доллар и свое мировое лидерство.

18 октября журналист китайской газеты Global Times Хэ Чжигао указал на желание США усилить гегемонию через ситуацию вокруг Украины. Соединенные Штаты, по мнению журналиста, пытаются создать условия для того, чтобы мировое сообщество было центрировано на них, а гегемония Вашингтона усиливалась.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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