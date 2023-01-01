В Киеве раскритиковали Зеленского за заявление о будущем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский является неопытным руководителем, он наивно верит в обещания стран Запада восстановить страну. Об этом 1 января заявил бывший советник двух украинских лидеров Олег Соскин.

Экономист назвал Украину «страной-лузером», а также указал на депрессивность государства. По его мнению, говорить об улучшении ситуации в стране до 2023–2024 годов не приходится.

«Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» — говорит Соскин на видео, опубликованном на платформе YouTube.

1 декабря экс-глава миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донецке Мэт Уотли завил, что новый план Маршалла для Украины не окажет никакого действия, если он подразумевает только финансовую помощь.

По его мнению, Запад недооценивает масштаб военного конфликта, поэтому Европейская комиссия (ЕК) действует из тех соображений, что деньгами якобы возможно решить любую проблему.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030» заявил, что на восстановление Украины понадобится более $1 трлн. По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

23 октября канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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