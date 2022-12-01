В ОБСЕ дали прогноз по «плану Маршалла» для Украины

Новый «план Маршалла» для Украины не окажет никакого действия, если он подразумевает только финансовую помощь. Об этом заявил 1 декабря экс-глава миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донецке Мэт Уотли.

«Восстановление Украины не начинается и не заканчивается одними деньгами. Для того чтобы добиться успеха, необходимо прежде всего начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны», — цитирует Уотли издание Politico.

По мнению ветерана армии Великобритании, Запад недооценивает масштаб военного конфликта, поэтому Европейская комиссия (ЕК) действует из тех соображений, что деньгами якобы возможно решить любую проблему.

К тому же, отмечает Уотли, Евросоюз (ЕС) выделил Украине лишь малую часть из обещанной материальной поддержки.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030» заявил, что на восстановление Украины понадобится более $1 трлн. По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

Ранее, 11 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

1 ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Украине €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. При этом в сообщении отмечалось, что уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

23 октября канцлер Германии Олаф Шольц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложили создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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