Участники спецоперации заявили о провале обороны ВСУ под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют авиацию, бронетехнику и всевозможные виды вооружения для ударов по сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые продвигаются в направлении Часова Яра под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 марта сообщил один из сотрудников ЧВК.

«По нам у них задействована авиация, «вертушки» (вертолеты. — Ред.) вылетают за светлый день по семь-восемь раз. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Он отметил, что противник использует тактику «танковой карусели». При штурме населенного пункта Берховка по сотрудникам «Вагнера» активно работал танковый батальон ВСУ с предварительно оборудованных позиций у жилых домов. Каждый танк делает по 30 выстрелов, после чего происходит смена батальонов. Такая тактика сохранялась на протяжении всего дня, добавил боец.

Как сообщили сотрудники «Вагнера», на артемовском направлении у противника достаточно хорошо организована оборона. Однако на отдельных участках она «проламывается» за несколько дней под натиском российских сил.

Накануне издание INews сообщило, что в рядах боевиков ВСУ в Артемовске наблюдаются пессимистичный настрой и критическое отношение к военному руководству. Кроме того, существует вероятность окружения города, что приведет к большим потерям и подорвет планы начать контрнаступление.

В этот же день газета The Wall Street Journal отметила факт того, что ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за отсутствия дорог для эвакуации раненых. По информации издания, потери ВСУ усилились из-за того, что мощеные дороги оказались недоступны для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. При этом альтернативные грунтовые дороги непроходимы для большинства колесных транспортных средств.

Тогда же командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной. По его словам, ВСУ продолжают сопротивление.

До этого, 12 марта, командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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