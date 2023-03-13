Более 700 тыс. жителей Молдавии потребовали оплаты коммунальных счетов

Молдавская оппозиция собрала свыше 700 тыс. подписей под требованием оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за три зимних месяца. Об этом 13 марта сообщила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

«Под требованием оплаты коммунальных счетов подписались уже более 700 тыс. граждан Молдовы», — приводит ее слова ТАСС.

Инициатором сбора подписей выступило «Движение для народа», к которому присоединилась партия «Шор» и другие объединения. Авторы требования заявили, что Молдавия получила достаточно зарубежной помощи, чтобы оказать поддержку населению страны.

Накануне в центре Кишинева состоялся митинг «Движения для народа». Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электричество. Текст резолюции протестующие хотели передать исполнительной власти. Они двинулись к Дому правительства, где были остановлены полицией.

20 февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. При этом она связала существующие в стране трудности с событиями на Украине.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.

В декабре минувшего года молдавское правительство обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

В ноябре Санду спрогнозировала, что Молдавию ждет усугубление энергетического и экономического кризиса.