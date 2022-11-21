Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии

В Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса. Об этом молдавский президент Майя Санду заявила в понедельник, 21 ноября.

«Инфляция приближается к 35%; цены взлетели до небес; торговые цепочки нарушены; настроения инвесторов ослабли. В результате экономика, скорее всего, сократится», — отметила она в статье для Politico.

По словам главы государства, на страну оказывают влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России, передает RT.

«За последние 12 месяцев цена на газ в нашей стране выросла в семь раз, а цена на электроэнергию — в четыре раза. Этой зимой молдаване, вероятно, потратят до 65% своего дохода на счета за электроэнергию», — подчеркнула Санду.

Также она отметила, что Молдавия приняла более 650 тыс. украинских беженцев.

«Наша страна предоставила убежище более 650 тыс. беженцев, до сих пор более 80 тыс. остаются в республике, и мы готовы к тому, что зимой придется принять еще больше человек», — цитирует Санду сайт kp.ru.

17 ноября бывший президент Игорь Додон заявил, что власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной. По его мнению, и президент страны, и правящая партия «молятся, чтобы этот конфликт продолжался».

16 ноября министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку, передает НСН.

Ранее в тот же день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить кабмин в отставку. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране. Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то должен уйти в отставку.

Ранее, 14 ноября, депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия планирует с 2023 года отказаться от сотрудничества с «Газпромом» по поставкам газа и найти других поставщиков топлива.

Ранее, 27 октября, президент РФ попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Он добавил, что тогда компания согласилась на такой шаг и контракт был заключен на условиях Кишинева. При этом молдавская стороне не раз нарушала условия контракта, и российская компания могла прекратить поставки.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

В конце августа президент республики Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.