Министр экономики Молдавии Гайбу ушел в отставку

Министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу подал в отставку. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду, 16 ноября.

«Сегодня министр Серджиу Гайбу подал в отставку. Мы благодарим его за работу», — сказал Гаврилица.

Временно исполнять его обязанности будет депутат от партии «Действие и солидарность» (ПДС) Дмитрий Алайба, передает портал TVR-Moldova, ведущий трансляцию заседания.

Сообщается также, что Евгений Козонак подал в отставку с поста директора Агентства публичной собственности (АПП), а на его место был назначен Александру Мустяцэ.

Ранее в этот день вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынч призвал отправить кабмин в отставку. Он указал на то, что правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», не справилось с кризисом в стране. Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то должен уйти в отставку.

В этот же день конституционный суд Молдавии принял к рассмотрению направленный правительством запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор». Судьи запросили мнения властей и самой партии «Шор», чтобы запрос был рассмотрен объективно.

Также в среду более 100 активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор». С этой инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства.

С сентября партия проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.