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Суд в Молдавии принял запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор»

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Фото: ТАSS/EPA/DUMITRU DORU
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Конституционный суд Молдавии принял 14 ноября к рассмотрению направленный правительством запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор».

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«Запрос правительства о проверке партии «Шор» принят к рассмотрению», — сообщается на сайте инстанции.

Отмечается, что судьи запросили в свою очередь мнения властей и самой партии «Шор», чтобы запрос был рассмотрен объективно.

С соответствующей инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некого иностранного государства. Также министр указал, что партия предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Как уточнил тогда Литвиненко, жалобу он намерен направить в правительство.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

Так, 14 ноября более ста активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор».

А 10 ноября протесты за отставку президента Молдавии Майи Санду прошли у отеля, где останавливалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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