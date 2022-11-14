Суд в Молдавии принял запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор»

Конституционный суд Молдавии принял 14 ноября к рассмотрению направленный правительством запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор».

«Запрос правительства о проверке партии «Шор» принят к рассмотрению», — сообщается на сайте инстанции.

Отмечается, что судьи запросили в свою очередь мнения властей и самой партии «Шор», чтобы запрос был рассмотрен объективно.

С соответствующей инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некого иностранного государства. Также министр указал, что партия предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Как уточнил тогда Литвиненко, жалобу он намерен направить в правительство.

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

Так, 14 ноября более ста активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор».

А 10 ноября протесты за отставку президента Молдавии Майи Санду прошли у отеля, где останавливалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.