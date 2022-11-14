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В Кишиневе протестующие потребовали освободить задержанных оппозиционеров

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Более ста активистов оппозиционной партии «Шор» пикетируют 14 ноября Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах партии.

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Депутат парламента Регина Апостолова сообщила собравшимся, что большинство задержанных находится под домашним арестом и сегодня в суде решается вопрос об освобождении восьмерых сторонников партии.

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В ноябре были задержаны десятки сторонников партии «Шор», после того как политсилу обвинили в незаконном финансировании и дестабилизации ситуации в стране через акции протеста.

Глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко предложил ликвидировать оппозиционную партию «Шор».

С сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

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