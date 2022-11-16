Вице-спикер парламента Молдавии призвал отправить кабмин в отставку

Правительство Молдавии, сформированное правящей Партией действия и солидарности, не справилось с кризисом в стране и должно уйти в отставку. Об этом заявил 16 ноября в интервью радиостанции Vocea Basarabiei вице-спикер парламента республики Влад Батрынча, являющийся исполнительным секретарем оппозиционной Партии социалистов.

Так он прокомментировал информацию о смене ряда министров, которое обсуждалось 14 ноября на совещании у президента страны Майи Санду.

«Правительство Натальи Гаврилицы не справляется с текущей ситуацией в Молдавии, очень слабая команда, у которой нет антикризисных менеджеров», — отметил политик.

Он напомнил, что если кабмин не отвечает ожиданиям граждан, то уходит в отставку.

«Перестановки не приведут ни к какому результату, должна быть отставка в полном составе», — добавил он.

В понедельник телеканал ТВ-8 сообщил со ссылкой на источники, что на совещании у президента Молдавии обсуждалась отставка кабмина Гаврилицы, этого требуют участники массовых протестов.

Однако участники совещания опровергли сообщения об отставке кабинета, отметив, что обсуждались лишь перестановки в нем.

В тот же день конституционный суд Молдавии принял к рассмотрению направленный правительством запрос о ликвидации оппозиционной партии «Шор». Судьи запросили мнения властей и самой партии «Шор», чтобы запрос был рассмотрен объективно.

Тогда же более 100 активистов оппозиционной партии пикетировали Апелляционную палату Кишинева, требуя освободить людей, арестованных после обысков в офисах «Шор».

С этой инициативой выступил 8 ноября глава минюста Молдавии Серджиу Литвиненко. Он обвинил руководство «Шор» в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства.

С сентября партия проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.