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Путин попросил «Газпром» пойти на встречу Молдавии в вопросе поставок газа

Путин заявил, что попросил «Газпром» пойти на встречу Молдавии в вопросе поставок газа
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти на встречу Молдавии в вопросе поставок газа и цен на него. Об этом он заявил в четверг, 27 октября, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Путин рассказал, что во время переговоров России с правительством Молдавии по поводу контракта на поставку газа, «Газпром» занял прагматичную, рыночную позицию. По его словам, Кишинев не согласился с позицией «Газпрома» и настаивал на ценовых преференциях, но компания «уперлась».

«Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему — «Ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл?» Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению», — сказал президент.

Он добавил, что тогда «Газпром» пошел навстречу правительству Молдавии и контракт был заключен на их условиях.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.

До этого, 4 октября, «Газпром» сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».

31 августа президента Молдавии Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.

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