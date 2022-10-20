«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа

Корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну. Об этом 20 октября рассказал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«При содействии правительства Республики Молдова АО «Молдовагаз» перечислило в ПАО «Газпром» $53,5 млн за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику $27,4 млнв качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь», — отметил он.

Ранее, 19 октября, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал о том, что власти страны выдадут кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».

До этого, 4 октября, «Газпром» сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».

28 сентября президента Молдавии Майя Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил запрошенные Молдавией объемы поставок газа на октябрь. Она заявила, что желания российского поставщика непонятны.

16 сентября бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику предположил, что Кишинев намерен разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства.

31 августа Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.