Власти дадут кредит «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому»

Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом». Об этом 19 октября сообщил вице-премьер Андрей Спыну.

«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям <...> Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить «Газпрому» потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», — написал Спыну в Telegram-канале.

Несколько недель назад «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате топлива до 20 октября.

В «Молдовагазе» пообещали вскоре выполнить все контрактные обязательства, а также завершить аудит долга перед «Газпромом» в январе.

Оппозиция в Молдавии критикует правительство за рост цен на газ, электричество и продукты и требует проведения досрочных выборов в парламент.

Ранее в центре Кишинева прошел массовый митинг с призывом к свержению правительства Молдавии. В частности, демонстранты выкрикивали лозунги «Долой Майю Санду!» — президента страны, а также запустили в небо желтые воздушные шары с изображением премьер-министра Натальи Гаврилицы, требуя ее отставки.