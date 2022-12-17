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Чрезвычайная комиссия Молдавии распорядилась повысить тарифы на электроэнергию

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Правительство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа. Решение было принято 16 декабря на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под председательством премьер-министра страны Натальи Гаврилицы.

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Отмечается, что КЧС распорядилась о проведении НАРЭ экстренной корректировки тарифов на свет и тепло в течение трех дней.

«В условиях существенного изменения цен на энергоресурсы, особенно на природный газ, с существенным влиянием на затраты операторов правительство поручило НАРЭ провести чрезвычайную корректировку в течение трех рабочих дней цены на произведенную электроэнергию и тарифа на тепловую энергию, поставленную потребителям предприятиями теплоэнергетического комплекса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского правительства.

Данный пересмотр будет производиться «на основе компонентов, включенных в текущую цену и тариф, с применением текущей закупочной цены на первичное топливо», передает «Газета.Ru».

За два дня до этого сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем. Отмечалось, что цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

Ранее, 25 октября, в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

19 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии.

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