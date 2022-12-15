Жители Молдавии перешли на дрова и уголь из-за энергокризиса

Европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии. Людям пришлось перейти на дрова и уголь, запасов которых может не хватить до конца отопительного сезона, узнали «Известия».

Цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

Жительница города Дурлешты призналась, что на зиму заготовила две тонны угля и восемь кубометров дров. Для приготовления пищи она использует самодельный котел на дровах. Газовое отопление она включает только для того, чтобы принять душ.

«Моя знакомая в селе Оланешты живет в многоквартирном доме на пятом этаже. Так она купила печку-буржуйку и вывела трубу из окна квартиры на улицу. И так поступили почти все ее соседи!» — рассказала она.

Кроме того, в республике введен режим экономии электроэнергии. В магазинах, торговых центрах и госучреждениях поддерживают температуру на уровне +19 градусов, в нерабочее время — +15 градусов.

Администраторы зданий на треть сократили внутреннее освещение, отключили витрины и другое декоративное освещение, периодически отключают эскалаторы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Через дорогу — с фонариком: как Молдавия справляется с энергокризисом