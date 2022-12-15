Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине
Мир
Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах
Мир
СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом
Мир
Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию
Наука
В России создали биосовместимый имплант для маммопластики
Наука
Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях
Армия
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Происшествия
Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Общество
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Мир
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Общество
Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности

Жители Молдавии перешли на дрова и уголь из-за энергокризиса

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии. Людям пришлось перейти на дрова и уголь, запасов которых может не хватить до конца отопительного сезона, узнали «Известия».

Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии
Новый министр экономики прощается с «Газпромом», пока народ запасает дрова

Цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

Жительница города Дурлешты призналась, что на зиму заготовила две тонны угля и восемь кубометров дров. Для приготовления пищи она использует самодельный котел на дровах. Газовое отопление она включает только для того, чтобы принять душ.

«Моя знакомая в селе Оланешты живет в многоквартирном доме на пятом этаже. Так она купила печку-буржуйку и вывела трубу из окна квартиры на улицу. И так поступили почти все ее соседи!» — рассказала она.

Кроме того, в республике введен режим экономии электроэнергии. В магазинах, торговых центрах и госучреждениях поддерживают температуру на уровне +19 градусов, в нерабочее время — +15 градусов.

Администраторы зданий на треть сократили внутреннее освещение, отключили витрины и другое декоративное освещение, периодически отключают эскалаторы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Через дорогу — с фонариком: как Молдавия справляется с энергокризисом

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022