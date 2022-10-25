В Молдавии вводят режим экономии электроэнергии

Режим экономии электроэнергии вводится в Молдавии. Соответствующие меры были предложены комиссией по чрезвычайным ситуациям страны, сообщает 25 октября молдавское издание Noi.md.

Согласно принятым мерам, теперь администраторы общественных зданий и коммерческих объектов должны будут обеспечивать работу отопительных установок на минимальном режиме или при температуре, не превышающей +19 градусов, в нерабочее время — не более +15 градусов.

Кроме того, они должны будут сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

«Необходимые меры по снижению потребления электроэнергии также будут приниматься центральными и местными органами власти. К ним относятся снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик, замена ламп накаливания на светодиодные и отключение уличного освещения в дневное время», — говорится в сообщении.

Также в многоквартирных жилых домах будут размещены объявления с рекомендацией не пользоваться лифтом с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

19 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица порекомендовала молдавским женщинам выключать свет, выходя из комнаты, и реже стирать, чтобы сэкономить на электроэнергии.

Ранее, 16 октября, в центре Кишинева сотни людей вышли на очередной массовый митинг с призывом к отставке правительства Молдавии. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии.

«Газпром» 4 октября сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».

31 августа Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.