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Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих

Митинг в Молдавии завершился требованием к правительству оплатить счета за газ
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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В центре Кишинева завершился митинг «Движения для народа». Протестующие 12 марта приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электричество.

«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований», — заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер, передает корреспондент «РИА Новости».

Текст резолюции протестующие хотели передать исполнительной власти. Для чего двинулись к Дому правительства, где были остановлены полицией.

20 февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. При этом она связала существующие в стране трудности с событиями на Украине.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.

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В декабре минувшего года молдавское правительство обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

В ноябре Санду спрогнозировала, что Молдавию ждет усугубление энергетического и экономического кризиса.

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