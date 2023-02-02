Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергокризиса еще на 60 дней

Парламент Молдавии на заседании 2 февраля одобрил продление режима чрезвычайного положения на 60 дней начиная с 4 февраля, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Вместе с тем еще до начала заседания депутаты оппозиционной партии «Шор» выступили против инициативы. Блок коммунистов и социалистов настаивал на исключение данного вопроса из повестки заседания, но они не получили поддержки большинства. В итоге проект о продление режима ЧП был принят.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, обращаясь к парламенту с просьбой о продлении режима чрезвычайного положения, напомнила, что комиссия по ЧС сохраняет за собой право принимать экстренные решения без согласования с парламентом.

По ее словам, режим ЧП позволит властям и дальше обеспечивать население природным газом и электроэнергией.

В Молдавии с прошлого года действует режим ЧП, объявленный на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

Ранее в этот же день мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей запастись водой из-за возможного отключения электроэнергии на предприятии Apă Canal Chișinău.

В декабре 2022 года правительство Молдавии обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

При этом в ноябре президент Молдавии Майя Санду спрогнозировала, что в стране ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

На фоне энергокризиса в стране в течение нескольких месяцев шли активные протесты.