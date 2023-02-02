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Мэр Кишинева призвал жителей запасаться водой

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Мэр Кишинева Ион Чебан призвал жителей запастись водой из-за возможного отключения электроэнергии на предприятии Apă Canal Chișinău. Об этом он рассказал 2 февраля в соцсетях.

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«Запасайтесь водой! Получены указания отключить электричество в Apă Canal Chișinău. В настоящее время отключают центральный блок, где находятся все кнопки», — написал он.

По словам мэра, это ответная мера центральных властей за то, что он рассказал об их намерении обустроить новую мусорную свалку площадью 20 га в Ставченах.

В следующей своей публикации Чебан подтвердил свои опасения и назвал премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу и ее заместителя Андрея Спыну заказчиками отключения электричества. Он потребовал, чтобы водоснабжение и канализацию в первую очередь отключили в зданиях парламента и правительства страны.

О возможном прекращении водоснабжения Чебан предупреждал 28 января. Он подчеркнул, что в условиях серьезного кризиса представители центральной власти делают вид, что не замечают проблемы, и на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) тема даже не была затронута.

До этого, 26 января, мэр молдавской столицы заявил, что долги компании за электроэнергию возникли из-за затягивания процессов по корректировке стоимости услуг на водоснабжение и канализацию, а также по причине роста цен на все остальные услуги. Так, поставщик электроэнергии Premier Energy уже отключил некоторые объекты предприятия, заявил Чебан.

16 декабря прошлого года стало известно, что правительство Молдавии обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

За два дня до этого сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем.

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