Мэр Кишинева объявил о риске прекращения водоснабжения города

Водоснабжение в Кишиневе может быть прекращено из-за политического шантажа центральных властей Молдавии. Об этом в воскресенье, 28 января, заявил мэр города Ион Чебан.

«Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă Canal Chișinău (компания-поставщик «Водоканал Кишинев». — Ред.) будут отключены от электричества», — написал он в своем Telegram-канале.

Чебан подчеркнул, что в условиях серьезного кризиса представители центральной власти делают вид, что не замечают проблемы, и на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) тема даже не была затронута.

Он пояснил, что у Apă Canal Chișinău за последние два месяца образовался долг в 78 млн леев (294,787 млн рублей) за электроэнергию в связи с ростом цен на энергоресурсы по тарифам, увеличенным центральными властями. По словам мэра, у компании нет возможности покрыть эти долги.

«Члены ПДС (партии «Действие и солидарность». — Ред.) имеют право повышать цены на всё и принимают такое решение за 13 минут, ссылаясь на региональные причины и <спецоперацию РФ по защите Донбасса>, будто предприятие Apă Canal Chișinău не оказалось в таких же условиях. <...> Мы просим КЧС покрыть этот долг и сумму, которая накопится в течение года из-за разницы в ценах на услуги», — подчеркнул Чебан.

26 января мэр молдавской столицы уже предупреждал, что город может остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия Apa Canal. По его словам, долги компании за электроэнергию возникли из-за затягивания процессов по корректировке стоимости услуг на водоснабжение и канализацию, а также по причине роста цен на все остальные услуги. Так, поставщик электроэнергии Premier Energy уже отключил некоторые объекты предприятия, заявил Чебан.

16 декабря прошлого года стало известно, что правительство Молдавии обязало Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

За два дня до этого сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем.