Мэр Кишинева заявил об угрозе отключения города от водоснабжения

Мэр молдавской столицы Кишинева Ион Чебан предупредил, что город может остаться без водоснабжения из-за долгов предприятия Apa Canal, которые, по его словам, возникли по вине правительства страны.

По его словам, долги компании за электроэнергию возникли из-за затягивания процессов по корректировке стоимости услуг на водоснабжение и канализацию, а также по причине роста цен на все остальные услуги. Так, поставщик электроэнергии Premier Energy уже отключил некоторые объекты предприятия, заявил Чебан.

Мэр Кишинева отметил, что за два месяца Apa Canal накопила долгов на сумму 78 млн леев (почти 284,6 млн рублей), у компании нет средств на погашение этого долга, но она выплачивает его в рассрочку, исходя из своих возможностей.

По его словам, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) вносило корректировки в стоимость воды и канализации, однако их недостаточно. Кроме того, цены были скорректированы слишком поздно, что делает текущую ситуацию затруднительной и может привести к банкротству.

«Платежи до сих пор не поступили даже с учетом этих повышений, и сегодня самый большой риск заключается в том, что предприятие может остаться без электроэнергии, то есть его отключат от сети», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате этого город рискует остаться без воды и канализации, а стратегическое учреждение обанкротится, «что является основной целью правительства».

По его словам, таким образом правительство намерено обанкротить «одно из самых стратегических предприятий» Кишинева, остановить все процессы, чтобы неприятный запах вернулся в столицу и обвинить в этом примэрию Кишинева.

«Из источников в ПДС (партия «Действие и солидарность». — Ред.) мы знаем, что они подготовили несколько «сюрпризов», чтобы поиздеваться над людьми», — подчеркнул Чебан.

16 декабря прошлого года стало известно, что правительство Молдавии обязало НАРЭ пересмотреть тарифы на электроэнергию из-за существенного повышения стоимости природного газа.

За два дня до этого сообщалось, что европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии, из-за чего жителям страны пришлось перейти на отопление дровами и углем. Отмечалось, что цены на электроэнергию в республике в нынешнем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз. При этом власти республики вслед за ЕС взяли курс на отказ от сотрудничества с РФ в области энергетики.

До этого, 31 октября, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обвинил Чебана в «услужливости» перед Россией в связи с отказом от отключения уличного освещения для экономии электроэнергии.

Ранее, 25 октября, в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.