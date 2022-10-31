Премьер Молдавии назвал мэра Кишинева «услужливым» перед РФ

Мэр Кишинева Ион Чебан включает освещение в городе «в интересах России», считает вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

К такому выводу он пришел после того, как Чебан отказался отключать уличное освещение в городе в целях экономии электроэнергии. Спыну считает, что это решение делает градоначальника «услужливым» перед РФ.

«Это показывает его услужливость перед чужой страной и демонстрирует еще раз, что он готов предать свою страну», — написал Спыну в своем Telegram-канале.

27 октября президент России Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера пойти навстречу Молдавии в вопросе поставок и цен на газ. Путин указал, что выставленные Россией цены хоть и справедливы с точки зрения рынка, но неподъемные для республики.

25 октября в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов должны будут сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

20 октября сообщалось, что корпорация «Молдовагаз» рассчиталась с российским «Газпромом» за текущие поставки газа в страну.

До этого, 4 октября, «Газпром» сообщил о том, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».