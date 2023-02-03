Школа и 10 жилых домов повреждены при обстреле со стороны ВСУ села в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром 3 февраля обстреляли село Булавиновку в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в пятницу.

«3 февраля в 04:45 с. Булавиновка Новопсковского района (ЛНР) подверглось обстрелу с применением РСЗО HIMARS, противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела повреждена школа, Дом культуры, отделение почтовой связи, а также 10 жилых домов.

Крупному обстрелу территорию ЛНР украинские боевики подвергли 28 января. Тогда из РСЗО HIMARS они обстреляли здание больницы в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек и 24 получили ранения. По факту обстрела медучреждения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позже корреспондент «Известий» показал последствия обстрела больницы.

В свою очередь, пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор 1 февраля заявила, что организация осведомлена об ударах по больнице в Новоайдаре. Она добавила, что удары по медучреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают населения к жизненно важным услугам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».