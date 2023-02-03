Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
Сюжет:

Школа и 10 жилых домов повреждены при обстреле со стороны ВСУ села в ЛНР

СЦКК: в Булавиновке обстрелом со стороны ВСУ повреждены школа и 10 домов
0
Фото: Global Look Press/U.S. Marines
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром 3 февраля обстреляли село Булавиновку в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в пятницу.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

«3 февраля в 04:45 с. Булавиновка Новопсковского района (ЛНР) подверглось обстрелу с применением РСЗО HIMARS, противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела повреждена школа, Дом культуры, отделение почтовой связи, а также 10 жилых домов.

Крупному обстрелу территорию ЛНР украинские боевики подвергли 28 января. Тогда из РСЗО HIMARS они обстреляли здание больницы в Новоайдаре в ЛНР. В результате погибли 14 человек и 24 получили ранения. По факту обстрела медучреждения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Позже корреспондент «Известий» показал последствия обстрела больницы.

В свою очередь, пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор 1 февраля заявила, что организация осведомлена об ударах по больнице в Новоайдаре. Она добавила, что удары по медучреждениям и энергетической инфраструктуре ограничивают населения к жизненно важным услугам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023