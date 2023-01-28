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В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара

Минобороны РФ: 14 человек погибли в результате попадания снаряда ВСУ в больницу в Новоайдаре
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Фото: соцсети
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14 человек погибли в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS в больницу в Новоайдаре ЛНР. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 24 человека получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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«28 января в населенном пункте Новоайдар (ЛНР) около 7:30 украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

«Все причастные за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность», — подчеркнули в министерстве.

Днем ранее ВСУ обстреляли поселок Новоалександровка в ЛНР. В результате было повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия.

23 января девочка в возрасте двух лет погибла в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР. Также ранения получили два мужчины и две женщины.

За день до этого жилой дом был разрушен в поселке Старобельск в ЛНР в результате ракетного обстрела. Украинские военные вели огонь из ракетных систем залпового огня HIMARS.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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