В результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) поселка Новоалександровка Луганской Народной Республике (ЛНР) было повреждено зернохранилище. Об этом стало известно 27 января из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по н.п. Новоалександровка с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)»,— сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам представительства, в результате обстрела повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия.

Накануне, 26 января, сообщалось, что ВФУ нанесли три удара за полчаса по территории ДНР из РСЗО . Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22:30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР.

В тот же день глава администрации города рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале 24 февраля принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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